Ritorno al Ribasso per i Carburanti | Il Diesel Cala a 1 | 897 Euro al Litro

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Roma - Dopo una breve pausa, i prezzi deistanno nuovamente scendendo, grazie al tonfo della quotazione del gasolio sui mercati internazionali. Nel frattempo, il Brent, che ieri aveva chiuso sotto la soglia dei 90 dollari, sembra mostrare una rapida ascesa questa mattina. I principali marchi distanno rispondendo con consistenti ribassi sui loro listini dei prezzi consigliati. Secondo la consueta rilevazione effettuata da Staffetta Quotidiana, l'Eni ha abbassato i prezzi consigliati di benzina e gasolio di due centesimi al. Anche Q8 sta seguendo questa tendenza al, con un calo di un centesimo alsia per la benzina che per il gasolio, mentre il prezzo del Gpl registra un aumento di un centesimo. I dati medi dei prezzi praticati, comunicati dai gestori e raccolti ...

...i petrol dollari la competitività e la bellezza del nostro campionato (le varie offerte al... come è stato per Lukaku o come potrebbe essere in futuro per un eventualedi De Zerbi, per ...

Il governo corregge al ribasso le stime di crescita per il 2024 La Voce d'Italia

Goldman Sachs: -33% utile III trim a 2,06 mld $, sopra stime, ricavi -1 ... Il Sole 24 ORE

Il prezzo di Pepe sta vivendo un momento tutto sommato positivo al miglioramento del sentiment del mercato delle criptovalute. Tuttavia, sorgono alcune considerazioni importanti da tenere in ...Il prezzo del Bitcoin si sta consolidando sopra il supporto di 28.000 dollari. Il BTC potrebbe guadagnare slancio rialzista se superasse la zona di resistenza dei 28.550 dollari. Il Bitcoin ha iniziat ...