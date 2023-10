Ritardi sulla Milano-Asso | treni fermi | investimento tra Varedo e Palazzolo

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)per undi persona tra. L’di una persona tra le stazioni dista causandofino a 90 minuti; alcunipotrebbero essere cancellati o viaggiare solo in alcuni tratti della linea. Sono in corso gli accertamenti da parte delle Autorità competenti. Sono ...

... secondo quanto appreso da fonti stampa, a causa dinella stipula della convenzione con la ... "Questa situazione determina enormi rischi per le possibili ripercussionicontinuità del ...

Ritardi sulla Milano-Asso, treni fermi: investimento tra Varedo e ... Il Notiziario

Un treno su cinque sulla Bologna-Rimini ha dei ritardi il Resto del Carlino

I ritardi cumulati sulle liste d'attesa sono enormi. Il commissario Bonamico ha firmato il decreto per il recupero. Si punta allo smaltimento in circa quattro mesi.Non bastavano i ritardi, la ressa che impedisce a molti dei passeggeri di ... come sgradito compagno di viaggio sul Regionale Veloce delle ore 5:54, un enorme ratto. Il video, girato da uno dei ...