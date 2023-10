Risse in discoteca a Catania | a capo gang 15enne imparentato col boss

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)(ITALPRESS) – I carabinieri del comando provinciale dihanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare del gip del tribunale ordinario e per i minorenni delluogo etneo a carico di 7 indagati, tra cui di un adolescente(in istituto penitenziario), accusati a vario titolo di estorsione, lesioni personali commesse in più persone riunite con utilizzo di armi, violenza privata, il tutto con l’aggravante del metodo mafioso. Le indagini, si legge in una nota dell’Arma, coordinate dalla procura distrettuale die condotte dal nucleo operativo della compagnia carabinieri di piazza Dante da febbraio a giugno 2023, hanno consentito di “appurare l’esistenza di un gruppo criminale di giovani operante nel centro cittadino, capeggiato da un congiunto di uno dei responsabili del ...