Rischio attentati | attorno al Vaticano aumentano le misure di sicurezza

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Città del– Dopo gli allarmi di Parigi (leggi qui) e l’attentato di Bruxelles (leggi qui), a Roma si alzano ledi. Occhi puntati su tutta la zonaal, dove già da ieri le forze di polizia hanno elevato il livello di vigilanza e rafforzato lediin considerazione delle possibili minacce in un’area considerata “sensibile”. “Il personale è stato sensibilizzato a mantenere, durante il servizio, un atteggiamento costantemente vigile, volto a tutelare la propria e altrui incolumità e a cogliere tempestivamente qualsiasi situazione ritenuta anomala”, si apprende dall’Ispettorato di Polizia. E mentre il Papa presiede l’Udienza generale, i carabinieri nella zona di piazza San Pietro sono in ...

In tutta Europa rimane alta la guardia per ildi altridi matrice jihadista, sottolinea l'esperto di terrorismo Lorenzo Vidino su Repubblica. La Stampa parla di "Italia blindata", ...

Allarme terrorismo, Lucio Caracciolo: "Una certezza più che un rischio..." La7

Guerra Hamas-Israele, cresce allerta anche in Italia: quali sono gli obiettivi sensibili Sky Tg24

