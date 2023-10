Rimossi 17 veicoli nella zona di Chiaia e San Ferdinando

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)17, di cui 13 motoe 4 autodie San, poiché trovati in sprovvisti di copertura assicurativa Nel pomeriggio di lunedì, i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con la collaborazione di personale della Polizia Municipale – NucleoAbbandonati, hanno effettuato controlli nelle vie Andrea d’Isernia, Michelangelo Schipa, Parco Carelli e via Petrarca dove hanno rimosso 17, di cui 13 motoe 4 auto, poiché trovati in stato di abbandono e sprovvisti di copertura assicurativa. Lascia un like su Facebook e seguici su Twitter L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.