Rilancio e sviluppo del Sud non possono più attendere

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 17 ottobre all’interno della rubrica Spigolature di Ermanno Corsi La voce è ferma, il messaggio volutamente sintetico senza giri di parole (non diceva Pirandello che le parole sono sacchi vuoti?). La sala ascolta, molto attenta. Costanzo Jannotti Pecci, presidente degli industriali partenopei, fornisce l’ultima e “contabilizzata” conseguenza della imperdonabile disattenzione verso l’arretratezza meridionale: ogni anno 134 mila giovani lasciano il Sud (“un’emigrazione alla ricerca di un lavoro che qui non c’è”). Un dramma di cui da troppo tempo si attende la fine. A carico delle regioni “sudiste” i costi per formare le nuove generazioni e al Nord i vantaggi di poter disporre di lavoratori pronti per l’inserimento in quadri e reparti dell’attività produttiva. LE ATTESE LOGORANO. Avviene in sostanza, nel programmare ...