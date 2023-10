Rifiuti elettronici | solo 6 su 10 vengono smaltiti negli impianti

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) AGI - In Italia sono poco più di 6 su 10 idi Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), sia di grandi che di piccole dimensioni, che, una volta usciti dalle nostre case, seguono il percorso che porta a un impianto accreditato in grado di garantirne il corretto riciclo. Che fine fanno tutti gli altri? Proprio per rispondere a questo interrogativo Erion WEEE, il Consorzio del Sistema Erion dedicato alla gestione deidi Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), ha realizzato insieme ad Altroconsumo l'indagine "RAEE: Chi l'ha visto?". L'inchiesta, che segue a distanza di quattro anni quella condotta sempre con Altroconsumo su 200 grandi elettrodomestici, ha questa volta previsto il monitoraggio di 370 RAEE (300 grandi apparecchiature e 70 piccole) provenienti da tutte le regioni di Italia. All'interno del campione ...

All'interno del campione analizzato (che, vale la pena di sottolinearlo, non è rappresentativo a fini statistici) sono presentidifferenti e appartenenti a 4 Raggruppament i: R1 (...

Vecchi pc, tablet, telefonini e lavatrici: che fine fanno quando li buttiamo Dal Marocco al Senegal, ecco do… La Stampa

Inchiesta Altroconsumo sui RAEE: il 40% dei rifiuti viene smaltito male o scompare la Repubblica

Azienda Elettro System cerca elettricisti ed installatori di impianti elettrici nelle costruzioni civili. Esperienza di almeno un anno, età 18-45 anni. Contattare 3473669050, mail elettrosystempm@gmai ...Esenzione totale dal pagamento della tariffa rifiuti per chi ha un Isee inferiore a 6.829,94 euro e riduzione del 50 per cento per coloro che hanno un Isee inferiore a 10.015,8 euro. Sono queste le so ...