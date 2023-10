Riassunto di una folle pausa per le Nazionali

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Vi ricordate come stavate prima di questaper le, che persone eravate, qual era il vostro rapporto col calcio? Sono passati una decina di giorni ma il mondo ci appare come un posto completamente diverso. Alcuni dei nostri migliori giovani talenti rischiano squalifiche di anni e Giacomo Bonaventura, anziano sopravvissuto, è il leader tecnico della Nazionale italiana. Fabrizio Corona, fino a una settimana fa confinato a un fenomeno da avanspettacolo del passato, ha trovato il modo per tornare d’attualità. Uno zombie rimandato in scena forse dalla morte di Berlusconi. Certo, c’è la sensazione che niente in fondo sia cambiato, come nell’arcinoto aforisma del Gattopardo: gli scandali che investono il calcio italiano uno dopo l’altro danno una sensazione di rivoluzione permanente, che aiuta in realtà a mascherare il nostro perenne ...