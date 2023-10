Report salute | riconoscere valore di over 65 centrali per società e giovani

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) (Adnkronos) – Sono le persone con oltre 65 anni a svolgere un ruolo fondamentale nellae nella vita dei più, in termini di attività di volontariato, tutoraggio, assistenza e anche contributi finanziari (74%) per i più. Dal canto loro, oltre l’80% dei maggiorenni under 40 apprezzano molto il sostegno che ricevono dagli anziani nella vita quotidiana. Sono i dati del rapporto ‘Unifying Generations: Costruire un percorso di solidarietà intergenerazionale in Italia’ promosso da Edwards Lifesciences. Basato su un'indagine condotta su 2.338 italiani – spiega una nota – la survey sottolinea la necessità di cambiare la percezione delle generazioni più anziane e diil loro. “Entro il 2050 – afferma Eleonora Selvi, Presidente Fondazione Longevitas – una persona su tre in ...