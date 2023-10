Registrata la voce del killer di Pierina Paganelli da una telecamera

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Unamaschile che saluta. E poi le urla. Pochi secondi di registrazione da unadi sorveglianza rivelano un ulteriore indizio sull’accoltellamento della 78enne Piera, uccisa con 17 fendenti nel suo garage a Rimini la sera del 3 ottobre. La registrazione acquisita dagli investigatori della Squadra mobile di Rimini, coordinata dal sostituto procuratore Daniele Paci, proviene da un condominio vicino alla palazzina di via Ciclamino dove è stato rinvenuto il corpo della donna. Il suono è disturbato e le immagini non puntano sul garage dove è avvenuto l’omicidio, ma orario e contenuto dell’audio raccontano gli ultimi attimi di vita della vittima. La Polizia scientifica e la mobile sono tornate sulla scena del crimine per i rilievi fonometrici, ovvero quelli che analizzano il contesto acustico di ...