Regione | via al Distretto del commercio per le comunità di S Marzano sul Sarno e S Valentino Torio

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) In un importante passo avanti per la promozione dellocale e lo sviluppo economico della, ildel“San-San” è stato ufficialmente riconosciuto e iscritto nell’elenco dellaCampania. Questo riconoscimento segna un traguardo significativo e offre nuove opportunità per la crescita economica delledi Sansule San. La creazione deldel“San-San” rappresenta una strategia chiave per la, aprendo le porte ai finanziamenti regionali destinati alle ...

... ricevutoSms o e - mail: "A causa della possibile eruzione di un vulcano potrebbe verificarsi un terremoto nazionale. Scarica l'app per tenere d'occhio se lapotrebbe essere colpita". ...Cucinati e serviti oltre 10 quintali di stufato alla sangiovannese per il MyStufato 2023. Un grande successo per la seconda edizione dell’evento nato per celebr ...Stamani, in una conferenza stampa che si è tenuta a Matera, Acquedotto lucano ha presentato la campagna che riguarderà tutta la Regione. In particolare, nell'incontro con i giornalisti - a cui hanno ...