Reazione a Catena | amicizia finita in diretta | le Ridarelle | il video del dramma | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Ancora loro, a- il quiz pre-serale campione di ascolti condotto da Marco Liorni su Rai 1 - nella puntata di oggi, mercoledì 18 ottobre, si confermano campionesse le, il terzetto composto da Alessandra Anna e Benedetta, tutte di Padova, che hanno recentemente battuto le Amiche in Onda, che a lungo hanno spopolato nel programma. Si confermano campionesse, le, ma non azzeccano lafinale: dopo i tagli al montepremi giocavano per 17.250 euro. La loro risposta? "Tavoletta", ma la soluzione era "tacca": niente da fare, insomma. Ci riproveranno domani. La soluzione, però, in questa puntata disembrava alla portata. Lafinale, anche al popolo che commenta la trasmissione in tempo reale su ...