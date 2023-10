Realme 11 5G | smartphone di fascia media con 108MP e ricarica veloce

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) (Adnkronos) –ha rilasciato ulteriori dettagli sul suo prossimo prodotto, il11 5G, che verrà lanciato ufficialmente il 25 ottobre. Primo nella, loè equipaggiato con il sensore Samsung ISOCELL HM6 con una risoluzione fino ae un sensore di grandi dimensioni di 1/1,67 pollici. Il nuovoè in grado di offrire immagini più nitide per far sì che gli utenti possano raccontare il proprio quotidiano attraverso questa fotocamera, catturando qualsiasi dettaglio. Inoltre, il11 5G è dotato della stessa tecnologia di zoom in-sensor presente nella serie11 Pro, che supporta la modalità zoom-in lossless 3x, offrendo agli utenti una nuova prospettiva nella fotografia mobile. Anche ...