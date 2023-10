Real Sociedad-Maiorca sabato 21 ottobre 2023 ore 14 | 00 | formazioni | quote | pronostici I Txuri-urdin pronti a ripartire

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Prima della sosta laha mancato un appuntamento importante, che avrebbe potuto alzare ancora l’asticella degli obiettivi per i baschi: nella trasferta con l’Atletico Madrid, isi sono inchinati ai Colchoneros nel finale, interrompendo dolorosamente la striscia di tre vittorie consecutive. Nessun dramma per i ragazzi di Imanol, che proveranno aInfoBetting: Scommesse Sportive e

Real Sociedad, nuovo infortunio per Andre Silva: il portoghese salterà il match col Benfica TUTTO mercato WEB

Real Sociedad, André Silva ancora fermo ai box: i tempi di recupero Sportitalia

Sommer criticato in Svizzera: 'Troppo basso e non esce', il ct Yakin lo difende: 'Leader nell'Inter'. Vicario e Audero ...La trattativa non appare semplice da imbastire, ma il Real Madrid ha mostrato un certo interesse per Mikel Oyarzabal come riportato dalla Spagna.