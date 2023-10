Rc Auto Lazio | +36% in soli 12 mesi A settembre premio medio di 639 | 91 euro Latina è la provincia più costosa

... cosa che non è riuscita a fare e infatti si è arrivati all'- denuncia dello stesso Fagioli. ... I nuovi giocatori sarebbero il sopracitato El Shaarawy (Roma), Nicolò Casale () e Federico Gatti ...La corsa dell’Rc auto non stenta a rallentare tanto è vero che – secondo l’Osservatorio di Facile.it – in soli 12 mesi il premio medio pagato nel Lazio per assicurare un veicolo a quattro ruote è cr ...Ancora non è arrivata la risposta ufficiale della Regione Lazio sulle proposte di modifica presentate da Roma Capitale per quanto riguarda i divieti ...