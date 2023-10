Rapinato non appena scende dal bus | identificato l’autore | è un minorenne

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Pubblicato il 18 Ottobre, 2023 La stazione degli autobusfuori Latina è stata teatro di un’altra rapina, ma questa volta, la risposta della Polizia è stata rapida e decisiva. La vittima ha ricevuto aiuto immediato grazie all’intervento tempestivo delle pattuglie della Squadra Volante. L’aggressore, un diciassettenne di origine nordafricana, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura per i minorenni di Roma. L’incidente si è verificato nella tarda mattinata di ieri, quando un giovane ha assalito un passeggerosceso da uno degli autobus giunti in città dalla stazione ferroviaria. La vittima è stata colta di sorpresa e ha subito una rapida aggressione, con ilre che gli ha strappato il portafogli e fatto perdere circa cinquanta euro. Senza attendere, la vittima ha chiesto aiuto. La risposta delle ...

