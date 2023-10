Rapina al titolare di un bar-tabacchi di Scampia | arrestato 20enne

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPer unaai danni di un bar-tabaccheria nel quartierecompiuta lo scorso 17 dicembre, la Polizia haun ventenne, in quanto gravemente indiziato. Lafruttò tre bracciali d’oro del valore complessivo di 1.000 euro e un orologio marca Philip Watch sottratti aldell’esercizio, e inoltre contanti per un valore complessivo di 3.800 euro e pacchetti di sigarette di varie marche. Fatti commessi in concorso con altri due soggetti in corso di identificazione, tutti travisati e con l’utilizzo di un fucile a pompa. Le indagini condotte dalla Squadra Mobile di Napoli e dal commissariato ‘‘ – coordinate dalla procura partenopea – hanno consentito di accertare che i soggetti ritenuti responsabili del delitto avevano ...