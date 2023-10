Rabiot | punto fermo della Juve | fondamentale

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)è un giocatoreper lantus; i bianconeri non possono fare a meno del loro centrocampista Lantus, dalla passata stagione, ha cambiato vestito tattico passando al 3-5-2; un sistema di gioco che, partita dopo partita, sta dando i suoi frutti. Un modulo con delle caratteristiche ben precise e l’idea di portare a casa il risultato indipendentemente dal praticare bel gioco. Diversi i giocatori fondamentali nel sistema di gioco di Allegri tra cui, ovviamente, Vlahovic e Chiesa; per quanto riguarda il centrocampo, invece, non possiamo non andare a menzionare, giocatore: lantus non può farne a meno (Credits: LaPresse Allegri) –dipendenza Il centrocampista francese ha un ruolo ...