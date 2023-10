Questo video di camion con aiuti umanitari dall’Egitto a Gaza è del 2021

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Il 15 ottobre 2023 è stato pubblicato su Facebook unche mostra una lunga fila dicon rimorchio e ambulanze ferme in una strada. Le immagini sono accompagnate da un testo, scritto dall’autore del post, che recita: «Un enorme convoglio di veicoli che trasportanoper i palestinesi si è riunito al valico di Rafah sul lato egiziano del confine con. Stanno aspettando il permesso di attraversare.». Lo stesso contenuto è stato diffuso anche su TikTok. Il riferimento è alla notizia di convogli diconper la popolazione palestinese fermi da alcuni giorni al valico di Rafah in Egitto, al confine con la striscia di, in attesa del via libera di Israele. Dopo il massiccio attacco ...

...lunedì 16 ottobre Non visualizzicontenuto Siamo spiacenti! Per poter visualizzare... approfondimento Gossip, tutti iAl momento i concorrenti eliminati dal programma per volere del ...Sarà per questo che ha voluto cimentarsi con il classico lombardo, star di tante trattorie e ristoranti, ma soprattutto della cucina di casa. Nel video diffuso sul suo canale YouTube da 720mila ...La cantante britannica Jorja Smith pubblica il video di “ Feelings “, traccia tratta dal suo secondo album “ falling or flying “, pubblicato con grande successo di critica il mese scorso. Diretto dall ...