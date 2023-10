Quando si gioca Verona-Napoli? Programma preciso | orario esatto | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Il campionato di Serie A torna in questo weekend. La nona giornata di campionato prenderà nuovamente il via sabato 21 ottobre, con ilche inaugurerà il weekend calcistico andando al Bentegodi per sfidare ildi Baroni. Due settimane tumultuose per gli azzurri dopo il ko contro la Fiorentina. Prima le tante critiche a Rudi Garcia, che ad un certo punto sembrava ad un passo dall’addio, poi l’infortunio a Victor Osimhen che potrebbe saltare il prossimo mese di partite. Gli scaligeri invece, dopo il buonissimo inizio in campionato, hanno conquistato solo due punti negli ultimi sei match. Il match trasi giocherà sabato 21 ottobre alle 15.00; il match sarà trasmesso in direttasu DAZN, che ha i diritti di tutta la massima serie. Se si è in possesso degli abbonamenti a ...