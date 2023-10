Quando si gioca Udinese-Lecce? Programma preciso | orario esatto | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Terminato il periodo dedicato alle nazionali per questo mese di ottobre, nel weekend che verrà torneranno in campo le venti squadre partecipanti alla Serie A 2023-2024: lunedì 23 ottobre, alle 18.30, sarà la volta della sfida valevole per la nona giornata tra, le quali daranno vita a un incontro molto importante per il futuro delle due squadre, i cui avvii di campionato sono stati completamente opposti per via dei risultati conseguiti nei primi otto turni. L’di Andrea Sottil non naviga in buone acque: i friulani occupano la 17ma posizione in classifica, frutto di cinque pareggi e tre sconfitte. Se quantomeno i bianconeri hanno evitato di perdere il più delle volte, è da sottolineare la penuria di reti segnate – 4 gol in 8 match, 0.5 reti di media a partita – pochissime per poter ambire a posizioni più ambiziose. ...