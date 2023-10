Quando si gioca Salernitana-Cagliari? Programma preciso | orario esatto | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Sfida delicata domenica 22 ottobre tra. Le due squadre scenderanno in campo alle 15.00 in un match che sarà visibile solo su DAZN. Attualmente granata e sardi sono agli ultimi due posti della classifica senza aver mai vinto e con in tasca rispettivamente 3 e 3 punti. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora Per i campani, durante la sosta, è arrivato anche il cambio di allenatore: via Paulo Sousa, ecco Filippo Inzaghi. Di seguito il calendario e ildi, valida per la 9ª giornata di Serie A, che si giocherà domenica 22 ottobre alle ore 15.00. La partita sarà trasmessa da DAZN. CALENDARIODomenica 22 ottobre Ore 15.00 ...