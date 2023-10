Quando si gioca Roma-Monza? Programma preciso | orario esatto | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Siamo pronti per la ripartenza del campionato. La Serie A 2023-2024 infatti torna in scena con i match della nona giornata, un turno che si annuncia decisamente importante e intenso, con sfide di alto profilo e punti pesanti in palio per ogni zona della classifica. Uno degli incontri più importanti di questa giornata lo vivremo nella giornata di domenica 22 ottobre. Alle ore 12.30 infatti allo stadio Olimpico della capitale, vivremo il lunch match tra, che metterà di fronte due squadre che albergano nelle posizioni più interessanti della graduatoria. I brianzoli, guidati da mister Raffaele Palladino, per esempio, sono addirittura settimi con 12 punti (reduci da due vittorie consecutive) con un punto di distacco dall’Atalanta e due dal Napoli. La, dopo due successi di fila, si è portata in decima posizione con 11 ...