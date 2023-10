Quando si gioca Milan-Juventus? Programma preciso | orario esatto | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Stiamo ufficialmente per alzare il sipario sulla ripartenza del campionato. La Serie A 2023-2024 torna in scena nel weekend del 21-22 e 23 ottobre, con i match della nona giornata, un turno che si annuncia decisamente importante, con sfide di alto profilo. In questa casistica entra di diritto l’attesissimache si giocherà domenica 22 ottobre alle ore 20.45 e metterà di fronte la capolista alla compagine bianconera che rimane saldamente in corsa per le prime 4 posizioni della classifica che, di conseguenza, garantiranno l’ingresso in Champions League nella prossima annata. La formazione allenata da mister Stefano Pioli, reduce da 4 vittorie consecutive, comanda la classifica con 21 punti contro i 19 dell’Inter ed i 17 die Fiorentina. Allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro saranno in palio 3 punti di capitale ...