Quando si gioca Fiorentina-Empoli? Programma preciso | orario esatto | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Nel fine settimana che verrà tornerà la Serie A 2023-2024. Lunedì 23 ottobre, alle 20.45, ladi Vincenzo Italiano ospiterà l’di Aurelio Andreazzoli per dar vita a un nuovo atto del derby toscano nell’ultimo match indella nona giornata di campionato, la quale anticiperà il terzo turno stagionale dei gironi delle coppe europee. C’è fermento in casa. Il terzo posto in classifica a quota 17 punti – +8 rispetto all’anno passato dopo 8 giornate – e l’inaugurazione del Viola Park, centro sportivo all’avanguardia che ospiterà gli allenamenti della prima squadra, hanno dato un’ulteriore spinta positiva al morale della squadra e dei tifosi Viola. Una vittoria contro i corregionali metterebbe la ciliegina sulla torta a questo grandioso inizio di stagione prima di proiettarsi per la sfida di ...