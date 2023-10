Qualificazioni sudamericane Mondiali 2026 | il Brasile va ko in Uruguay Doppio Messi trascina l’Argentina

Leggi su sportface

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Giunge a conclusione il quarto turno delleConmebol aie difficilmente sarebbe potuta andare peggio per il. Dopo il pareggio casalingo contro il Venezuela di qualche giorno fa, i verdeoro tornano da Montevideo con zero punti, una pesante sconfitta sulle spalle e in ansia per Neymar. Sì, perché se Nunez e De La Cruz hanno deciso il match in favore dell’con il punteggio di 2-0, la preoccupazione maggiore è probabilmente per Neymar, uscito in barella nel corso del primo tempo a causa di un infortunio al ginocchio. Si attendono gli esami del caso, ma il brasiliano ha lasciato lo stadio in stampelle. Da registrare anche il debutto di Carlos Augusto, rimasto in campo fino al 73?, mentre Bremer non è stato utilizzato dal ct Diniz. HIGHLIGHTS ...