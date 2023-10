Putin va in Cina | ma non dimentica le valigette nucleari | cosa sono le Cheget

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Il leader russo Vladimirè stato filmato a Pechino mentre si dirigeva a un incontro con il presidente cinese Xi Jinping, ma c'è un dettaglio importante. Nelle immagini, si vede lo “Zar” circondato da personale di sicurezza e da due ufficiali navali russi in alta uniforme, ciascuno dei quali portava con sé la cosiddetta “”, cioè la valigetta nucleare. Come spiegato dall'agenzia di stampa russa RIA, quella di portare lecon sé, è una normale abitudine di: "Il viaggio dinon è completo senza queste valigie specifiche". I “bagagli” portati tradizionalmente da ufficiali di alto rango della Marina russa, anche in questa occasione hanno seguito il Presidente russo nei suoi spostamenti. La valigetta, sembra funzionare mediante vari pulsanti e i ...

