(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Sarà effettuata la sostituzione di 15 metri della rete fognaria. Ecco le modifiche per quanto riguarda viabilità e sosta

Sarà effettuata la sostituzione di 15 metri della rete fognaria. Ecco le modifiche per quanto riguarda viabilità e sosta

Publiacqua: al via l'intervento urgente in piazza San Felice LA NAZIONE

Al via il Bando Sport 2023 Publiacqua

Sarà effettuata la sostituzione di 15 metri della rete fognaria. Ecco le modifiche per quanto riguarda viabilità e sosta ...Publiacqua comunica che da domani, giovedì 19 ottobre, saranno effettuati in emergenza alcuni i lavori alla rete fognaria su piazza San Felice. Un intervento necessario per il risanamento delle ...