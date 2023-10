Psg-Milan | Zaire-Emery rischia lo stop

Leggi su dailymilan

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Tegola in casa Psg a pochi giorni dall’incontro di Champions contro il. Durante la partita tra le Nazionali U21 di Francia e Cipro, valevole per le qualificazioni all’Europeo 2025 e terminata per 9-0 in favore dei giovani transalpini, il giovane talento parigino Warrenè stato sostituito all’intervallo per un dolore alla caviglia. Ora il tecnico dei francesi Luis Enrique teme la sua assenza per la prossima partita europea contro il. Il giovane centrocampista di appena 17 anni e capitano della rappresentativa francese U21, è stato visto in seguito con un’abbondante dose di ghiaccio sulla caviglia sinistra. Un problema serio in casa del Paris Saint-Germain che, dopo aver avanzato una maxi offerta faraonica per il portiere delMike Maignan (circa 7 milioni di euro all’anno), ...