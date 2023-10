Promossi e bocciati dell’Italia nelle qualificazioni agli Europei 2024 | bene Scamacca e Udogie | da rivedere Scalvini

Leggi su oasport

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) L’Italia di Luciano Spalletti dopo la sfida di ieri, ha ufficialmente terminato la sessione di partite per il mese di ottobre. La Nazionale azzurra tornerà in campo nuovamente solo a novembre con due incontri che si preannunciano decisivi. In ballo infatti, ci sarà un posto per la qualificazione direttadel. Ci saranno Macedonia del Nord e Ucraina da affrontare ma, dopo le ultime partite, si potrebbe fare un resoconto delle prestazionie dei singoli giocatori. Ricordiamo che, Spalletti e i suoi, hanno prima vinto per 4-0 contro Malta al San Nicola di Bari e, ieri, hanno perso per 3-1 in rimonta a Wembley contro l’Inghilterra; una sconfitta amara quella contro la Selezione inglese guidata da Gareth Southgate. Attualmente l’Italia si trova al terzo posto nel Gruppo C a tre lunghezze di ...