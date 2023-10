Project Mist | Il nuovo Survival ispirato a The Forest e Death Stranding

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Se siete tra coloro che hanno amato l’implacabile sopravvivenza di “The” e le atmosfere surreali evocate dalle creature di ““, preparatevi a uncapitolo epico. Awaken Realms, in collaborazione con i talentuosi sviluppatori di Chicken Launcher, sta per regalare ai fanatici del genere un’esperienza inedita con. Questohorror open-world trae ispirazione proprio dai colossi videoludici di Hideo Kojima e dagli ampi sandbox in cui l’immaginazione prende il volo.in uscita su PC Sull’isolaeriosa che vi attende, dovrete affrontare enigmi e mostruosità colossali. Il vostro alter ego dovrà scovare le risorse necessarie per costruire un rifugio, e con il ...

Project Mist: The Forest incontra Death Stranding nel nuovo survival ... Everyeye Videogiochi

Open-world survival horror game Project: MIST announced for PC Gematsu

In a gaming world that often dictates our every move with hand-holding tutorials and predetermined quests, "Project: MIST" emerges as a breath of fresh, ...Se siete tra coloro che hanno amato l'implacabile sopravvivenza di "The Forest" e le atmosfere surreali evocate dalle creature di "Death Stranding", preparatevi a un nuovo capitolo epico. Awaken Realm ...