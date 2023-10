Programma MotoGP | orari e tv GP Australia 2023 | palinsesto Sky e TV8 20-22 ottobre

Leggi su oasport

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Nel weekend del 20-22il Motomondialebussa alle porte del celebre tracciato di Phillip Island, per l’appuntamento del GP d’. Su una delle piste più iconiche del calendario iridato, assisteremo a un grande spettacolo e i riscontri in pista saranno importanti per definire i destini dei campionati di Moto3, Moto2 e di. Nella classe regina Francesco Bagnaia, uscito vittorioso dal GP d’Indonesia, ha allungato in classifica generale sullo spagnolo Jorge Martin. Pecco ha un vantaggio di 18 punti, ma c’è ancora tanto da fare. Sarà interessante capire come si svilupperà il weekend, considerando anche gli inserimenti di altri piloti nella lotta per il successo di tappa. Il fine-settimana del GP d’, sedicesimo round del Motomondiale, sarà trasmesso in ...