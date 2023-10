Programma F1 | orari e tv GP USA 2023 | palinsesto Sky e TV8 20-22 ottobre

Leggi su oasport

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) I tioli mondiali costruttori e piloti sono già stati assegnati, ma la Formula 1 prosegue e si appresta ad affrontare l’ultima fase della stagione che prevede cinque gare: quattro appuntamenti nel continente americano ed il gran finale ad Abu Dhabi. Nel prossimo fine settimana i piloti saranno impegnati da venerdì 20 a domenica 22al COTA di Austin in occasione del Gran Premio degli Stati Uniti. Riflettori puntati dunque sul difficile circuito texano per il quintultimo atto del campionato, in cui verrà riproposto il format del weekend Sprint. Qualifiche già al venerdì per stabilire la griglia di partenza della gara domenicale, mentre la giornata di sabato sarà a sé stante con la Sprint Shootout per decidere la griglia della Sprint Race e a seguire la mini-gara da 19 giri (100 km) con in palio un massimo di 8 punti iridati per il ...