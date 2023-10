Proclami | minacce e bugie Così Hamas avverte Roma col megafono dei Piccardo | State dalla parte giusta

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) L’ex candidato di sinistra e capo delle moschee milanesi dà voce al "ministro" di Gaza che sfida: "Se non otterremo i diritti fondamentali nessuno può godere di sicurezza e stabilità"

Nel telefono e nel pc di Nosair, tra video eche inneggiano allo stato islamico, è stato ... I due arrestati "rivolgevanoconcrete nei confronti degli ebrei, con passaggi anche ...

Proclami, minacce e bugie. Così Hamas avverte Roma col ... ilGiornale.it

Regole ignorate / Quei proclami del terrore che i social non bloccano ilmessaggero.it

Di fronte all’infinito orrore mediorientale, che scuote intere comunità e pone interrogativi che artigliano intelligenze e coscienze, sta forse passando in secondo ...Il tema è molto controverso, tanto più perché ad esacerbare gli animi non è solo il linguaggio d’odio, non sono solo le minacce più o meno plateali. Ad accendere nuove micce destabilizzanti sono ...