Processo Attanasio | la giudice cita funzionario della Farnesina per decidere sull’immunità dell’imputato

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Rinviato al 30 novembre: si attendeva per oggi la pronuncia delper l’udienza preliminare sulla questione preliminare nel, ovvero se Rocco Leone, ildel World Food Programme (Wfp o Pam) imputato per omicidio colposo, possa usufruire o meno dell’immunità. La gup del tribunale di Roma ha deciso di aggiornare ilsulla morte dell’ambasciatore italiano Lucae del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi in Congo il 22 febbraio 2021. Il tribunale ha infatti deciso dire unche dovrà riferire in aula su due questioni: si chiede anzitutto di poter acquisire ulteriori informazioni sulle prassi consuetudinarie nella comunicazione dei ...

è anche il più grande biografo dello stesso De Seta per il quale era l'allievo prediletto,...del Liceo artistico De Nobili raccontano con il linguaggio del cinema documentario ildi ...

Processo Attanasio: l'udienza slitta al 30 novembre TGR Lombardia

Verità per Luca Attanasio, manifestazione in piazza a Limbiate alla ... Il Notiziario

Il manifesto sull'Arengario per onorare e promuovere del giovane diplomatico, oggi a Roma udienza decisiva al processo sulle responsabilità ...Oggi si torna in aula in Tribunale a Roma per l’omicidio di Luca Attanasio, ambasciatore d’Italia in Congo ucciso in un agguato nel febbraio del 2021, e l’altra sera un nutrito gruppo di persone ha ma ...