Prezzi | Filiera Italia | bene contrasto all' inflazione ma sanzioni a chi acquista sotto costi produzione

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "l'impegno comune per cercare di tenere fermi idi beni alimentari di prima necessità inseriti nel carrello del “trimestre anti-" ma con i dovuti distinguo". Ad affermarlo in una nota è Luigi Scordamaglia, amministratore delegato di, in occasione del tavolo permanente anti-tenutosi oggi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy alla presenza dei ministri delle Imprese, Adolfo Urso e il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida. "Purtroppo gli ultimi tre mesi dell'anno -linea Scordamaglia - saranno duri per molti produttori agricoli ed alimentari per l'imprevedibilità del costo dell'energia a causa dei recenti drammatici episodi in Medio Oriente, per il costo del denaro che ha ...