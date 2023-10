Presidente De Luca su movida e rifiuti | bastone e carota per Salerno VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti È unDeche elogia la città diper la percentuale di raccolta differenziata raggiunta, ma la bastona per la gestione dellaquello che è intervenuto questa mattina alla inaugurazione dell’impianto Ageco, una nuova struttura destinata ad inserirsi nella filiera dello smaltimento del multimateriale che consentirà a molti comuni di alleggerire i costi per il trasporto con un impianto situato nella città di(al momento strutture analoghe sono sulla Battipaglia). Deha colto l’occasione della sua partecipazione per chiarire che i lavori di ripavimentazione su Corso Vittorio Emanuele asi interromperanno per Luci d’artista, fermando le polemiche e le proteste dei commercianti ai quali era ...