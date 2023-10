Prelemi | al timone di una nuova avventura | l’annuncio sorprendente di Giulia e Pierpaolo

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)arrivano sul piccolo schermo:alla conduzione di un nuovo programmaSalemi ePretelli arrivano sul piccolo schermo in qualità di conduttori. L’anno per i due giovani fidanzati finirà con una. Il 2023 volge quasi al termine, e sia perche persaranno mesi importanti dove annunceranno inedite sorprese. Saranno settimane intense,stanno lavorando su nuovi progetti e finalmente insieme, i fan attendevano di vederli lavorare a stretto contatto da tempo. Leggi anche –> Grande Fratello, Jill Cooper in lacrime: affronta un momento di sconforto Inizia una...

Dopo le tre edizioni con Cecilia Rodríguez e Ignazio Moser al(l'ultima delle quali ha fatto ... i "" hanno infatti firmato con Paramount+ , la piattaforma che si è aggiudicata i diritti ...

Ex On The Beach: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli al timone al ... ilGiornale.it

Ex on the beach Italia, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli saranno i nuovi conduttori IlPiacenza

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli prendono il timone della nuova edizione di Ex On The Beach Italia: ecco tutti i dettagli sulla messa in onda ...