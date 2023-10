Questa comprende i trattamenti di fine rapporto e l'indennità di. Sia la retribuzione ... l' omesso pagamento dello stipendio , se protratto per più mensilità, giustifica ledel ...

Preavviso dimissioni per pensione: quanto tempo prima Orizzonte Scuola

Mancato preavviso di dimissioni: tutte le conseguenze Partita Iva

Il reparto Ostetricia dell'Ospedale Maggiore di Crema è sotto organico a causa del turnover del personale e della mancanza di incentivi per i giovani professionisti. Il primario Vincenzo Siliprandi ch ...Le dimissioni sarebbero state presentate a fine agosto: il medico dovrebbe quindi restare in servizio nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Merate per i tre mesi del preavviso e quindi fino a fine ...