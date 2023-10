Posto discriminatorio di Corrado su Kean | Lucarelli prende le distanze

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn post accusato di discriminazione razziale su Moise, dopo Inghilterra-Italia di ieri, costa ad un giornalista napoletano il deferimento al consiglio di disciplina. Ieri sera il pubblicista Antonio, volto noto dei salotti tv sul calcio, ha postato su Facebook un commento a caldo, dopo il match di qualificazione per gli Europei, perso 3-1 dagli azzurri. Nel mirino è finito l’attaccante juventino Moise, nato in Italia da genitori ivoriani, entrato nella ripresa aldi Scamacca. “Cosa c’entracon l’Italia? Non è nato in Italia!!! Non è cresciuto in Italia!!! Non è bianco come gli italiani!!! Ma soprattutto è scarso…CHIEDO VENIA: LE PRIME DUE AFFERMAZIONI SONO SBAGLIATE le altre due NO”. Qualunque fosse l’intento del giornalista, le frasi non ...