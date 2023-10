Ponte fantasma sullo Stretto Salvini nega | ma non c’è un euro

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Per ildi Messina “i soldi ci sono, e costerà meno della metà di quello che è costato il reddito di cittadinanza”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo, al Tg1. Dunque tutto bene, verrebbe da dire. Salvo il fatto che i fondi sono distribuiti su più anni, che a detta degli esperti parliamo di impegni di spesa più che di fondi già stanziati. E, soprattutto, che a quanto pare neanche ci sarebbe un progetto definitivo da cui partire. In sintesi: al di là delle belle parole, pare ci sia veramente poco di concreto sul progetto “spot” del governo Meloni. Il governo assicura stanziamenti per 12 miliardi. Ma è solo un impegno e delnon c’è neanche il progetto Per capire di cosa stiamo ...

... Oltremare a Riccione e l'Acquario di Cattolica , per tutto ildi Ognissanti. La proposta ... Nella piazza di Oltremare si anima il Portocon Wonderful Bubbles , la magia delle Bolle di ...

Bari e il ponte 'fantasma': 'Qui solo immondizia' Borderline24.com

Invece del Ponte: “incarico fantasma ad Eurolink” Messina Oggi

(Agenzia Vista) "Noi stiamo lavorando per aprire l'anno prossimo, estate 2024, i cantieri per il ponte è un diritto di milioni di siciliani a ...PALERMO (ITALPRESS) - "Serve coraggio per investire in opere pubbliche come questa, cinque anni fa in molti si saranno chiesti se ne valesse la ...