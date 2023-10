Pina Auriemma oggi | che fine ha fatto la “maga” del delitto Gucci

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)ha 75 anni ed è una donna libera, vive a Milano e preferisce stare lontana dai riflettori, dopo aver scontato 13 anni di carcere per il suo coinvolgimento come complice di Patrizia Reggiani nell’omicidio di Maurizio, prima di essere rilasciata per buona condotta nel 2010. Ha “cancellato completamente” Patrizia, “l’ho eliminata dalla mia vita e dai miei pensieri“. Giusep, un tempo frequentatrice dell’alta società, venne soprannominata la “Strega Nera” in Italia per le sue presunte capacità di chiaroveggenza, le credenze occulte e il suo ruolo nella scomparsa di Maurizio, ma lei ha sempre respinto l’appellativo diha anche aggiunto che, piuttosto che della prigione, era più turbata ...

