Pil Cina nel terzo trimestre +4 | 9% | meglio delle attese

Ilnel terzo trimestre ha registato un incremento dell'1.3%, su base trimestrale, dato superiore alle attese (la previsione era +1%). Sempre nel corso della notte, è un uscito il dato relativo alle ...

Cina: Pil +5,2% in primi nove mesi 2023 La Sicilia

I dati del Pil di Pechino migliori delle attese non sono bastati ai listini azionari locali, che guardano soprattutto al momento che resta critico per il settore immobiliare. In aumento dello 0,1% la ...Quando Xi ha assunto la guida della Cina, il Paese aveva appena fatto la propria ascesa come seconda economia mondiale, affrontando numerose sfide. L’apertura e’ stata considerata un motore ...