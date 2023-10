(Di mercoledì 18 ottobre 2023) In un'epoca in cui l'educazione è un pilastro fondamentale per lo sviluppo sociale e culturale, il ruolo delleassume un significato particolare. L'Intervento di Joséa Orizzonte, al margine dell'evento dedicato allea Fiera Didacta Sicilia, mette in luce l'importanza di queste istituzioni nel tessuto sociale e culturale del paese. L'articolo): “. Maa ...

In un'epoca in cui l'educazione è un pilastro fondamentale per lo sviluppo sociale e culturale, il ruolo delleassume un significato particolare. L'Intervento di José Mangione a Orizzonte Scuola, al margine dell'evento dedicato allea Fiera Didacta Sicilia, mette in luce l'...

Piccole scuole, Mangione (Indire): “Tecnologie aiutano a superare l’isolamento. Ma anche nuove visioni educative, dalla scuola diffusa a quella liquida.” [VIDEO INTERVISTA] Orizzonte Scuola

Online il nuovo Quaderno delle Piccole Scuole sulla didattica all ... Indire

Torna l’inchiesta che esplora il patrimonio culturale delle città. Il filo rosso di questa edizione è la parola «suono», che vuol dire anche suono molesto. A fronte di tanti intoppi burocratici, c’è p ...In un istituto di istruzione superiore nella provincia di Lecce, un grave caso di bullismo ha portato alla richiesta di trasferimento di un minore, Antonio (nome di fantasia), in un’altra scuola. Come ...