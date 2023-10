Petrolio in deciso rialzo con il rischio di un allargamento del conflitto in Medio Oriente L’Iran chiede l’embargo per Israele

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Sale ancora il prezzo deldopo il bombardamento dell’ospedale di Gaza che accresce ildi undelinche venga imposto un embargo petrolifero contro. Il brent, greggio di riferimento per il mercato europeo, aumenta a Londra del 3% e si porta sopra i 92 dollari al barile. Nell’ultima settimana il prezzo del barile è cresciuto di oltre 7 dollari. rialzi anche per il gas che si riporta al di sopra dei 51 euro al megawattora, indel 5%. Gli ultimi eventi scuotono anche le borse. Londra perde lo 0,6%, Francoforte lo 0,7%, Parigi lo 0,6% e Milano lo 0,3%. In positivo i titoli petroliferi. Euro in lieve calo sul dollaro. L'articolo proviene da ...

