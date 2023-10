Peter Gabriel annuncia la data di uscita del disco i o

Leggi su spettacolo.eu

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) , da oggi disponibile in pre-order, e la tracklist composta da 12 tracce Al termine di un anno in cuiha pubblicato una nuova canzone in occasione di ogni luna piena e si è esibito dal vivo davanti a un pubblico entusiasta in tutto il Regno Unito, l’Europa e il Nord America, il 1° dicembre esce il suo attesissimo nuovo album in studio, i/o. 12 brani riflessivi, dalla vita all’universo i/o è undi 12 brani di grazia, gravità e grande bellezza che confermano la capacità didi scrivere canzoni che colpiscono nel profondo e esaltano la sua voce straordinaria, ancora perfettamente e piacevolmente intatta. In tutto l’album, le canzoni intelligenti e riflessive – spesso ricche di spunti- affrontano il tema della vita e dell’universo. La nostra connessione con il mondo circostante – “I’m just a part ...