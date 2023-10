Perché presto dovremo dire addio ai glitter

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) L’Unione Europea ha ufficialmente proibito la commercializzazione die di alcuni altri articoli contenenti microsfere di polimeri sintetici inferiori a cinque millimetri non biodegradabili, come parte degli sforzi per ridurre del 30% entro il 2030 l’inquinamento ambientale causato da microplastiche nei suoi Stati membri. Il divieto è attivo dallo scorso 15 ottobre. Inon spariranno istantaneamente. I prodotti proibiti, precedentemente disponibili sugli scaffali dei negozi o nei magazzini, potranno essere commercializzati nell’Unione europea fino a quando le scorte si esauriranno. La Commissione ha annunciato che entro la fine del 2023 metterà a disposizione un documento dettagliato di domande e risposte per agevolare l’attuazione delle nuove normative. Va però detto che non tutte le varietà disono soggette a ...