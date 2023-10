Perché mi sono sentita persa | Ornella Muti | la bordata contro Amadeus

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)si è tolta qualche sassolino dalle scarpe in merito alla sua partecipazione al Festival di Sanremo di due anni fa. Sebbene l'esperienza sul palco del teatro Ariston non sia stata malvagia, al tempo stesso l'attrice ha qualche critica da muovere nei confronti di. “Mi- ha confessato in un'intervista all'Adnkronos - mi aspettavo di essere un po' più accompagnata soprattutto quando vedo che l'anno dopo invece per Chiara Ferragnistate fatte milioni di prove”. “Ioarrivata al Festival - ha spiegato la- ho fatto un check, mi hanno detto ‘devi fare così' e fine. L'ho trovato ingiusto.stata poco seguita poco guidata e poco accompagnata, ma pazienza, è andata ...