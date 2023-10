Perché la strage dell’ospedale di Gaza può cambiare tutto

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) In tempo di guerra, si sa, la prudenza non è mai troppa. Sopratnel campo dell’informazione: prima di addossare le colpe per laall’ospedale battista Al-Ahli nella striscia disarebbe stato consigliabile andarci coi piedi di piombo.certi tragici fatti nel pieno di un conflitto possono diventare facilmente il “punto di non ritorno”. L’evento che cambia. Con Israele “colpevole” del “massacro”, come paventato ieri da Hamas e dai gestori del nosocomio, l’operazione di terra per sradicare i terroristi diventerebbe quasi impossibile. Inimmaginabile agli occhi del mondo. Allo stesso modo, se Hamas ha davvero sparato un proprio missile poi caduto sul parcheggio, è facile che questo alleggerisca le pressioni dei Paesi partner di Tel Aviv sul ...