Perché la disinformazione è una minaccia per la sicurezza internazionale

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Nel regime dell’informazione in cui siamo immersi, una delle conseguenze di una mancata capacità di regolazione rischia di essere un assist clamoroso ai regimi che fanno dellaun perno della cosiddetta guerra ibrida. Come noto, il tema della diffusione di fake news – insieme con la guerra psicologica e gli attacchi cyber- è fondamentale nella combinazione delle operazioni finalizzate ad attuare il nuovo modo di combattere nella società odierna. Lo abbiamo visto con l’ISIS, che combinava tattiche comunicative e disinformativ ,formazioni strutturate e uso crudele del terrore come elemento essenziale del proprio arsenale. Lo abbiamo visto in Ucraina, dove il concetto della Dottrina Gerasimov come guerra ibrida ha visto mettere in campo – a fianco degli attacchi fisici – una strategia di attacco cognitivo e informativo. Lo vediamo ormai quotidianamente in ...